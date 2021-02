Storingen bij Amsterdam en Rotterdam raken treinverkeer in hele land

Door twee storingen heeft het treinverkeer rond Rotterdam en Amsterdam enige tijd stilgelegen. In Rotterdam was er een stroomstoring waardoor er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk was van en naar de stad. Bij Amsterdam was een storing in het ict-systeem de oorzaak van het gestremde treinverkeer.

"De storingen lijken opgelost", zegt een woordvoerder van ProRail op NPO Radio 1. "Maar reizigers moeten wel rekening houden met extra reistijd. Het kan uren duren voordat de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden. Omdat de storing het verkeer op twee grote stations trof, kan het hele land hier last van hebben."

De storing in Amsterdam trof het treinverkeer tussen Schiphol Airport en Amsterdam en tussen Weesp en Amsterdam. Het verkeer komt mondjesmaat op gang. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijden tot 120 minuten.

De NS adviseert reizigers om de reis van en naar Amsterdam uit te stellen. "De actuele reisinformatie is op veel stations in en rond Amsterdam niet betrouwbaar."

Omdat de oorzaak in Amsterdam in het ict-systeem ligt, zegt de woordvoerder dat reizigers er rekening mee moeten houden dat de storing terug kan komen. "We willen eerst tests doen zodat we zeker weten dat alles weer werkt."