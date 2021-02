Geen treinverkeer van en naar Amsterdam door ICT-storing

De NS adviseert reizigers om de reis van en naar Amsterdam uit te stellen. "De actuele reisinformatie is op veel stations in en rond Amsterdam niet betrouwbaar."

Door een storing in de bediening van de wissels is er tijdelijk geen treinverkeer van en naar Amsterdam mogelijk.

Ook het treinverkeer van en naar Rotterdam lag vanmorgen tijdelijk stil. Dat kwam door een grote stroomstoring. Inmiddels is die verholpen.

Volgens netbeheerder Stedin hadden 930 huishoudens in het centrum van Rotterdam last van de storing. Ook het Erasmus MC werd geraakt. Volgens Rijnmond waren er geen gevolgen voor de zorg in het ziekenhuis.

Door de stroomstoring lag ook tijdelijk het verkeer over de Erasmusbrug stil.