Nederlandse uitgever Lupin-boeken overweldigd door succes na Netflixhit

Een kleine uitgeverij in Zaandam plukt de vruchten van het succes van de populaire serie Lupin van streamingdienst Netflix. De Nederlandse vertalingen van de Franse boeken over de galante inbreker Arsène Lupin, waarop de serie is gebaseerd, zijn momenteel niet aan te slepen.

Zijn liefde voor Frankrijk en kunst bracht uitgever Martijn Couwenhoven vijf jaar geleden bij de boekenreeks over de Franse inbreker. "Ik vond dat originele literatuur. In Nederland waren de boeken toen nog niet bekend, maar in Frankrijk is Lupin een grote held. Daar worden die boeken ook gelezen op de scholen", zegt hij tegen NH Nieuws. Hij had toen niet durven dromen van dit succes. "Het is enorme mazzel."

In de serie Lupin probeert de dief Assane Diop een rijke Franse familie ten val te brengen, omdat die zijn vader onrecht heeft aangedaan. Daarbij laat hij zich inspireren door de avonturen van de galante dief Arsène Lupin, een karakter van de schrijver Maurice Leblanc.

Serie nog niet gezien? Dit is de trailer: