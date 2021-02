Asfaltfabrieken stoten te veel kankerverwekkend benzeen uit

Een deel van de 35 asfaltfabrieken in Nederland overschrijdt de norm voor het uitstoten van de kankerverwekkende stof benzeen. De belangenclub van asfaltcentrales Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) bevestigt dat na berichtgeving in Trouw.

De VWB doet met hulp van lokale overheden, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds 2017 onderzoek naar de uitstoot van benzeen. Uit een inventarisatie bij tien centrales blijkt dat 14 van de 22 metingen boven de norm uitkomen. Soms zelfs tot tien keer meer dan toegestaan, blijkt uit een niet openbaar rapport in handen van de krant.

Deskundigen waarschuwen bij overschrijding van de norm voor een verhoogd risico op leukemie. Hoe groot dat risico is, verschilt per situatie en is afhankelijk van verschillende factoren.

Benzeen komt vrij bij recycling

Het overschrijden van die norm gebeurt bij de productie van duurzaam asfalt wanneer oud asfalt wordt gerecycled. Dit asfaltgranulaat zit vervolgens verwerkt in 35 tot 40 procent van de 8 miljoen ton die ieder jaar wordt geproduceerd in Nederland. De asfaltindustrie zegt tegen Trouw nog niet te begrijpen waarom er benzeen bij de recycling vrijkomt.

De soms forse overschrijdingen van de norm zijn al sinds 2017 bekend bij de industrie, maar er zijn nog geen maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen. De norm voor het overschrijden van de uitstoot ligt nu op 1 mg/m3 en is in 2016 ingevoerd. Lokale overheden handhaven nauwelijks.

Ministerie weet van probleem

De centrales kregen tot 1 januari 2019 de tijd om aan de norm te voldoen. "We hadden dit allang opgelost willen hebben", zegt Ron Wesseling, manager van de VBW, onderdeel van Bouwend Nederland. "Door de complexiteit is het niet haalbaar gebleken om het sneller te doen. Een grote frustratie van ons allemaal", zegt hij in de krant.

Het ministerie is sinds 2018 op de hoogte van het probleem en denkt aan het veranderen van de regels als er geen oplossing komt. "We willen dat dit probleem echt wordt opgelost", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de NOS. "Dat betekent dat de uitstoot van benzeen geminimaliseerd moet worden."

Maar wanneer uit onafhankelijk onderzoek komt vast te staan dat centrales de norm echt niet kunnen halen, kan het ministerie "in het uiterste geval" een soepelere normering instellen. Voor handhaving wijst het naar de lokale overheden.