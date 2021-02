Federer kiest voor comeback in Doha; deelname ABN Amro-toernooi van de baan

Roger Federer wil in maart terugkeren op de tennisbaan. De Zwitser denkt zijn comeback te maken in Doha, waarmee zijn deelname aan het ABN Amro-toernooi in Rotterdam dus van de baan is.

Ruim een jaar geleden kwam Federer voor het laatst tijdens de ATP-tour in actie, toen hij in de halve finale van de Australian Open verloor van Novak Djokovic. Na twee operaties aan zijn knie verliep zijn herstel uiterst moeizaam.

Aan het Zwitserse SRF liet hij weten dat zijn langverwachte rentree aanstaande is in de hoofdstad van Qatar, waar van 8 tot en met 13 maart wordt gespeeld. "Dat is een goede test voor mij."

Olympisch goud

Federer, die in augustus 40 wordt, hoopt tijdens Wimbledon en de US Open weer mee te doen om de prijzen. Ook een gouden medaille in het enkelspel op de Olympische Spelen, op het hardcourt in Tokio, heeft hij zich ten doel gesteld.

Toernooidirecteur Richard Krajicek over de mogelijke deelname van Roger Federer aan het ABN Amro-toernooi: