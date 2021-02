Invictus Games in Den Haag opnieuw uitgesteld vanwege coronacrisis

De Invictus Games die in mei in Den Haag gehouden zouden worden, gaan opnieuw niet door. Het sportevenement voor militairen en veteranen met psychisch of lichamelijk letsel is nog een keer uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Het internationale sportevenement zou vorig jaar al in het Haagse Zuiderpark worden gehouden, maar werd toen naar dit jaar verplaatst. Minister van Defensie Ank-Bijleveld Schouten sprak destijds van "een grote teleurstelling" voor de deelnemers.

De Britse prins Harry is beschermheer van de spelen voor militairen die gewond zijn geraakt in het leger. Hij komt later met een verklaring.

Voor de editie in Den Haag stonden tien sporten op het programma: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, JLR Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen. De eerste spelen werden in 2014 in Londen gehouden. Daarna volgden edities in de Verenigde Staten, Canada en Australië.