Twee derde besmettingen nu door Britse variant • 'Spoetnik V-vaccin bijna 92 procent effectief' •

De economie van de eurolanden is afgelopen jaar met 6,8 procent gedaald. Dat blijkt uit de eerste berekening van statistiekenbureau Eurostat. Het is de grootste krimp sinds de metingen in 1995 begonnen, maar minder groot dan in de zomer werd gedacht. De Europese Commissie hield toen rekening met een krimp van 8,7 procent.

Na een grote economische klap in de eerste helft van het jaar was er in het derde kwartaal een stevig herstel van de economie. Vanwege nieuwe coronabeperkingen kromp de economie in de eurozone in de laatste drie maanden van het jaar opnieuw.

In Spanje, Italië en Oostenrijk was de krimp afgelopen jaar het grootst. Hoe groot de klap voor de Nederlandse economie was, is nog niet bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert die cijfers later deze maand.