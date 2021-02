Testen op Zuid-Afrikaanse variant in Engeland • Positieve projecties op Eindhoven Centraal

Hoewel in Tokio en andere grote steden de noodtoestand geldt, heeft de Japanse regering nog geen begin gemaakt met het opstarten van een vaccinatieprogramma. Pas eind februari staan de eerste zorgmedewerkers op de rol om geprikt te worden. De 'gewone' burger komt op z'n vroegst in mei aan de beurt.

Volgens correspondent Kjeld Duits zijn slechte ervaringen uit het verleden de reden voor het laat op gang komen van het vaccinatieprogramma. "In de jaren 80 ging het mis in de vaccinatiecampagne voor de bof, de mazelen en de rode hond", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "1800 mensen kregen gezondheidsproblemen en de regering moest een flinke schadevergoeding betalen. Japan is toen heel behoedzaam geworden. Door deze behoedzaamheid doen weinig Japanse bedrijven onderzoek naar vaccins."

Alle coronavaccins moeten nu uit andere landen worden ingevoerd. Japanse experts zijn bang dat buitenlandse medicijnen niet veilig zijn voor Japanners. "In 2003 stierven 25 patiënten omdat de dosis van een buitenlandse medicijn te zwaar bleek voor Japanners. Dus er zijn experts die zeggen dat Japan eigen onderzoek moet doen. Een geluk is dat Japan relatief weinig coronabesmettingen heeft en ook weinig sterfgevallen: 6000. "Dat is minder dan de helft van de sterfgevallen die we in Nederland zien. Japan heeft meer dan zeven keer zo veel inwoners."

Op 23 juli beginnen de Olympische Spelen. Het plan was dat er voor juli voldoende vaccinaties zouden zijn om de hele bevolking in te enten. Dat is niet haalbaar, zei de verantwoordelijke minister anderhalve week geleden. Japanse experts denken dat de spelen kunnen doorgaan als er heel strenge maatregelen worden genomen. "Zoals alle sporters en coaches dagelijks testen, sporters niet gezamenlijk te laten eten en de evenementen laten plaatsvinden zonder publiek", zegt Duits.

