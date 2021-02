Positieve lichtprojecties op Eindhoven Centraal • Hulplijn voor ondernemers in nood

De epidemiologen Patricia Bruijning, Alma Tostmann en Amrish Baidjoe raden het kabinet af om coronamaatregelen te versoepelen nu de Britse variant van het virus oprukt. Bruijning, van het UMC Utrecht, en Tostmann, van het Radboud UMC, kunnen zich nog wel wat voorstellen bij het heropenen van de basisscholen, maar verdere versoepelingen zouden onverstandig zijn.

Half januari sprak premier Rutte nog zijn zorgen uit over deze coronavariant. Rutte noemde de beelden en cijfers die uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland kwamen "alarmerend". Daarna werd de avondklok ingevoerd, vooral vanwege de snelle opmars die deze variant aan het maken was. Maandag bleek dat inmiddels de helft van alle nieuwe coronabesmettingen in Nederland door deze variant wordt veroorzaakt.

Als epidemioloog Tostmann het voor het zeggen zou hebben, zou ze de voorgenomen versoepelingen nog een week of twee uitstellen. "Dan til je het over de krokusvakantie heen en kun je kijken hoe het er dan voor staat." Ook Bruijning en Amrish Baidjoe van de London School of Hygiene and Tropical Medicine pleiten tegen het nu al versoepelen van te veel maatregelen.

Bruijning: "Dat we de basisscholen opendoen is niet omdat het supergoed gaat - al gaat het ook niet superslecht - maar omdat iedereen de maatschappelijke druk voelt. Dat moet vervolgens niet vertaald worden in: 'als je basisscholen open doet, kunnen andere maatregelen ook versoepeld worden'."

