'Kans klein op advies intrekken avondklok' • MKB blij met afhaalmogelijkheden winkels

Nederland kan in het eerste kwartaal nog rekenen op zo'n 4 miljoen vaccins, genoeg voor 2 miljoen mensen. Dat blijkt volgens bronnen uit een toelichting die de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft gegeven in het Europees Parlement. Minister De Jonge schreef in een brief aan de Kamer nog dat hij uitging van 7,6 miljoen doses in het eerste kwartaal.

Dat het er 3,5 miljoen minder zijn, is vooral te verklaren uit het feit dat AstraZeneca minder vaccins kan leveren. De vraag blijft of de Commissie dat aantal nog omhoog kan krijgen.

In het tweede kwartaal worden volgens Von der Leyen 300 miljoen vaccins geleverd aan de EU, waarvan er 11,7 miljoen voor Nederland zijn. Dat is genoeg voor ten minste 5,8 miljoen mensen. Er worden dan ook vaccins van Janssen geleverd, waarvan per persoon maar één dosis nodig is. Er worden dus ook in het tweede kwartaal minder vaccins geleverd dan waarop De Jonge volgens de brief rekent. Hij spreekt daarin van 19 miljoen doses.

Het verschil is mogelijk deels te verklaren uit het feit dat in de brief al rekening wordt gehouden met 2 miljoen vaccins van farmaceut Curevac.

Wat betreft het Russische vaccin Spoetnik-V temperde Von der Leyen de verwachtingen. Toelating ervan is mogelijk, dat loopt via het EMA, maar dan moet Rusland wel opening van zaken geven. De vraag is of de Russen daartoe bereid zijn.

De eerste levering van het vaccin van farmaceut Janssen verwacht Von der Leyen in april. Daarvoor moet nog een goedkeuringsverzoek worden ingediend.