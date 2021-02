'Kans klein op advies intrekken avondklok' • Middelbare scholen niet open voor maart

"Meestal krijgen volwassen het virus van andere volwassenen, niet van kinderen", zei Rutte over het openen van basisonderwijs en kinderopvang per 8 februari. Het risico van het openen van de basisscholen en de kinderopvang is volgens Rutte niet groot. Er was vrees voor het Britse virus in deze context, maar "verspreiding onder kinderen en door kinderen is beperkt", aldus de premier.

Er worden wel extra maatregelen genomen, benadrukte hij. "Bij een positieve test van een kind gaat de hele klas of groep in quarantaine en laat zich testen op dag 5. Verder gaan we intensiever testen en bron- en contactonderzoek doen."

Het middelbaar onderwijs gaat zeker niet open voor begin maart, zei Rutte. En dan nog alleen maar als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Eind februari wordt hierover meer bekendgemaakt. Er zijn op dit moment wel al een paar uitzonderingen. Zo mogen eindexamenleerlingen nog naar school.