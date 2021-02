Van shirts tot schoolboeken: voetballer Polley junior helpt Ghanese kinderen

"Het begon heel onschuldig", vertelt hij over de Robin Polley Foundation. "Ik ben bij een voetbalacademie in Ghana betrokken geraakt en van het een kwam het ander. Toen ik een keer een zak met oude kleding had meegenomen, kreeg ik echt kippenvel van hun reactie. Ze begonnen zelfs te bidden voor me. Op de terugvlucht naar Nederland wist ik direct dat ik dit het jaar erop opnieuw wilde doen. En dan meer dan één zak."

"Ik groei als mens, ik groei als voetballer en ik probeer ook andere mensen daarin mee te nemen. Maar als je mij zes jaar geleden had verteld dat ik zoiets zou doen, had ik het nooit geloofd."

Ook zijn werkgever ADO Den Haag steunde Polley met zijn initiatief. Materiaalman Rob Ravestein gaf hem twee dozen met tenues mee en zelf schafte hij nog een aantal wedstrijdshirts van zichzelf aan in de fanshop. "Ik heb 50 à 60 voetbaltenuetjes weten te leveren aan de jongens in Ghana."

Van zijn collega-voetballers krijgt Polley veel lof. "Heel veel jongens hebben bewondering voor wat ik doe en proberen te helpen. Ik krijg hier en daar wat voetbalschoenen, bijvoorbeeld van Shaquille Pinas en Lex Immers. En bij Ricardo Kishna kon ik speelgoed ophalen. Ik vind het heel mooi dat iedereen zijn steentje wil bijdragen."

Polley zamelt dus niet enkel voetbalspullen in. "Ik heb ook schoolboeken gedoneerd aan kinderen in een weeshuis. Dat was heel emotioneel voor mij. Op het moment dat ik de boeken had gegeven, zaten de kinderen te huilen. Dat geeft me voldoening en er komen steeds meer dingen op mijn pad waarbij ik betrokken wil zijn. Misschien ben ik volgend jaar wel in staat om bijvoorbeeld ergens een waterput te openen."