Haase naar tweede ronde Melbourne, waar hij flink punten kan sprokkelen

Robin Haase heeft in Melbourne de tweede ronde bereikt van het Great Ocean Road Open. De 33-jarige tennisser bereikte de laatste 32 door een zege op Kimmer Coppejans (6-4, 6-3).

Haase, afgezakt tot de 198ste plek op de wereldranglijst, werkte al zijn vier breekpunten weg tegen zijn twintig plaatsen hoger genoteerde opponent en brak de Belg zelf drie keer. In de volgende ronde treft hij Pablo Cuevas (ATP-70), die de als veertiende geplaatste Pablo Andujar versloeg.

Vanwege uitbreiding van het deelnemersveld mocht Haase op de valreep meedoen aan het extra voorbereidingstoernooi op de Australian Open, dat vanaf volgende week begint. Haase werd in de kwalificaties uitgeschakeld, maar heeft als eerste reserve nog een goede kans op deelname.

Punten sprokkelen

Op dit ATP-toernooi kan hij bovendien de nodige punten sprokkelen om zich snel weer richting de tophonderd te werken. In Melbourne zijn de punten voor Haase sneller te verdienen dan in het challenger-circuit, waartoe de voormalige nummer 33 van de wereld inmiddels veroordeeld is.

Botic van de Zandschulp, die wel al zeker is van deelname aan de Australian Open, neemt het later nog op tegen Tristan Schoolkate. De 19-jarige Schoolkate werd met een wildcard op het toernooi toegelaten.