Iran: we hadden kernwapens kunnen hebben, maar willen die niet

Iran heeft nog eens herhaald dat het land geen atoombom wil hebben en daar ook niet aan werkt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif neemt afstand van uitspraken van zijn nieuwe Amerikaanse ambtgenoot Blinken, die gisteren zei dat Iran een flink eind op weg is.

Volgens Blinken heeft Iran, als het op de huidige weg doorgaat, misschien al over een paar weken het benodigde materiaal ontwikkeld om kernwapens te maken. Hij zegt dat Iran structureel de afspraken schendt die staan in het atoomakkoord uit 2015.

In zijn reactie zegt Zarif dat de Iraniërs, als ze dat hadden gewild, al een atoombom hadden kunnen hebben. "Maar we hebben besloten dat kernwapens niet bijdragen aan onze veiligheid en in strijd zijn met onze ideologie."

Sancties opgeheven

In het atoomakkoord was afgesproken dat Iran maar beperkt uranium mag verrijken, alleen voor wetenschappelijke en economische doeleinden. In ruil daarvoor werden internationale sancties tegen Iran opgeheven. Het akkoord werd ondertekend door Iran, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Rusland en China.

Toenmalig president Trump zegde de deal in 2018 op, omdat hij zich er niet in kon vinden en Iran niet vertrouwde. Hij legde nieuwe sancties op. Later trok ook Iran zich uit het akkoord terug.

Geen eerste stap

De nieuwe Amerikaanse president Biden wil een nieuwe atoomdeal sluiten, maar pas nadat Iran de uraniumverrijking heeft teruggeschroefd. Iran wil de oude deal wel herstellen, maar zegt dat de VS daarvoor niet eindeloos de tijd heeft. Verder is Iran niet bereid om opnieuw te gaan onderhandelen en zal het land ook niet de eerste stap zetten, aangezien het de Verenigde Staten waren die de atoomdeal eenzijdig opzegden.