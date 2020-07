Degradatie voor Norwich en Krul een feit na verlies tegen West Ham

Norwich won slechts vijf keer dit seizoen. Zes wedstrijden eindigde in een gelijkspel en 24 keer werd er verloren. Krul verdedigde in 33 van de 35 wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn het doel en kreeg 67 doelpunten om zijn oren.

Na drie jaar afwezigheid mocht Norwich City dit seizoen weer uitkomen op het hoogste niveau in Engeland. Het lukte de club, met de Duitser Daniel Farke aan het roer, echter nooit te overtuigen in de Premier League.

Norwich City is na één jaar in de Premier League alweer gedegradeerd naar het tweede niveau in Engeland. De club, waar Tim Krul de meeste wedstrijden dit seizoen onder de lat stond, kan door een 4-0 verlies tegen West Ham United degradatie niet meer ontlopen.

De Nederlandse doelman moest in de thuiswedstrijd tegen West Ham United al vroeg een aantal reddingen verrichten, maar op een inzet van Michail Antonio was Krul kansloos. De Engelse aanvaller joeg de bal vanuit een corner in het dak van het doel.

Vlak voor rust was het opnieuw Antonio die Norwich nog dieper in de degradatiezorgen bracht. Uit een vrije trap kopte hij de bal langs Krul. De 30-jarige Antonio voltooide in de tweede helft zijn eerste hattrick in de Premier League en maakte vervolgens ook nog zijn vierde doelpunt van de middag.

De laatste keer dat een speler van West Ham vier keer in één wedstrijd wist te scoren, was in 1981. Toen was David Cross vier keer trefzeker tegen Tottenham Hotspur.

Dankzij deze overwinning is West Ham voorlopig uit de degradatiezorgen en bijna zeker van handhaving in de Premier League. Ook Watford deed goede zaken in de strijd tegen degradatie. De nummer zeventien won met 2-1 van Newcastle United.