‘Corona-artiesten’ veroveren muziekindustrie met miljoenen streams

Maar ook Yade Lauren (21) en Froukje (19) zijn er opeens. Jonge artiesten die nog nooit een concert hebben gegeven, maar wél doorbreken. "Er is een hele online wereld. Dus voor mijn carrière maakt corona niets uit. Het is een goed jaar", zegt Yade, tot nu toe goed voor 113 miljoen Spotify-streams.

'Blijf thuis, corona. Pas op voor oma. Erger dan een soa. Chaos in Europa.' Met die tekst bestormen drillrappers Qlas & Blacka (beiden 18 jaar oud) in maart de hitlijsten. "We schreven dit nummer in twee dagen", zegt Qlas. Het nummer is een regelrechte hit onder jongeren. Twee albums verder zitten de Rotterdammers op 95 miljoen streams op muziekdienst Spotify.

Muziekjournalist Leo Blokhuis denkt dat de coronacrisis muzikanten onafhankelijker en zelfstandiger maakt. "Je ziet al dat er, noodgedwongen, heel introvert muziek wordt gemaakt. Omdat je niet met z'n tienen in een studio kan tetteren."

Op je slaapkamer een liedje maken: het is iets wat de nieuwe generatie artiesten steeds vaker doet. "Zij hebben die oude, loggere conventies rondom de popmuziek achter zich gelaten. Geen dure studio, geen ingewikkelde technicus. Ze gaan zélf aan de gang. Volledige democratie van de popmuziek."

Streaming is toverwoord

Hoe je jezelf verkoopt als artiest is ook drastisch veranderd, ziet Vincent Patty, rapper en directeur van twee grote platenlabels. "Vroeger ging alles fysiek en moest je naar een radiostation of platenwinkel rijden om je muziek te pluggen. Sommige genres werden daarin niet meegenomen. Streaming is voor die genres het toverwoord."

Toch is het echt niet alleen hip-hop en popmuziek dat online floreert. Steeds meer muziekstijlen laten zich horen, constateert Wilbert Mutsaers, directeur van Spotify Benelux. "Zoals klassiek en jazz: genres die misschien niet meteen op de eerste rij zaten. Ook artiesten die we al langer kennen, gaan steeds meer streamen."

Studiefinanciering

Met deze zogeheten streaming business is er ook een nieuw verdienmodel voor artiesten. Hoeveel je per stream (één keer luisteren) verdient, kan Mutsaers niet zeggen. "De bedragen liggen maar net aan de afspraken die je hebt met je manager en label. Maar ik kan wel zeggen dat we per kwartaal een miljard aan royalty's betalen aan artiesten. Dat is natuurlijk veel geld."

Froukjes hit Groter Dan Ik is tot dusver 1,7 miljoen keer beluisterd op Spotify en daarmee verdiende ze zo'n 6400 euro, laat ze weten. "Voor mij is dat heel veel geld, maar ik kan hier niet van leven. Ik moet het verder hebben van schrijfklussen, campagnes en studiefinanciering."