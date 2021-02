NAC doet eindelijk weer van zich spreken en houdt Almere van koppositie af

Na drie gelijke spelen op rij heeft NAC Breda weer een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis waren de Brabanders met 4-0 te sterk voor nummer twee Almere City FC.

Almere, dat negen duels ongeslagen was, zou bij winst weer naast koploper SC Cambuur zijn gekomen, maar de club uit de Flevopolder had geen moment zich op de overwinning. Het elftal van trainer Ole Tobiasen creëerde nauwelijks kansen, terwijl NAC uiterst trefzeker met de mogelijkheden omging.

Stijf in de kruising

De goals voor de thuisploeg kwamen van Lex Immers, Mario Bilate (twee treffers) en Mounir El Allouchi. Met name laatstgenoemde had reden tot juichen. Hij schoot de bal van grote afstand stijf in de kruising.

NAC neemt in de eerste divisie de vierde plaats in op twaalf punten van koploper Cambuur.