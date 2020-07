FDF: gearresteerde boer wilde alleen 'een hapje gaan eten'

De aanhouding van een boer in het Zuid-Hollandse Bleiswijk, gistermiddag, berust volgens de Farmers Defence Force (FDF) op een misverstand.

"We hadden een lange dag achter de rug en wilden een hapje eten. Maar Thijs reed, zonder dat hij het in de gaten had, richting een distributiecentrum van een supermarkt. De agent die met ons meereed dacht dat wij dat wilden blokkeren", zegt Rutger van Lier van de FDF bij Omroep Gelderland.

Thijs W. (39) uit Mariënvelde was een van de deelnemers aan de blokkade van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), gistermiddag in Leidschendam. De boeren eisten een gesprek met de directie over de stikstofproblematiek en de rol van de supermarkten daarbij.

"Het was een prima gesprek met het CBL en we gingen weer weg. Thijs voorop en ik achter hem. We waren met tien trekkers", aldus Van Lier. De route voor de terugtocht was globaal met de begeleidende politieagenten besproken en de stoet zette zich in beweging. Van Lier: "Maar we hadden honger en wilden onderweg ook even een bakkie doen. Op een rotonde zag Thijs een M van McDonald's en hij reed door. Toen werd Thijs ingehaald en tegengehouden door een motoragent."

Een hapje eten

Tot verbazing van de boeren trok de agent zijn pistool. Hij sloeg de boer in de handboeien en voerde hem af. Van Lier: "Een andere agent wees me toen op het distributiecentrum van supermarktketen Hoogvliet, achter McDonald's. Ze dachten dat we daar de boel wilden blokkeren. Maar we wilden een hapje eten en wat koffie."

Volgens een woordvoerster van de politie zit W. nog vast. Op de vraag of de aanhouding van de boer een misverstand is, zegt ze: "Alle feiten en omstandigheden worden op dit moment nog onderzocht. Als het inderdaad een misverstand is geweest, zal dat vanzelf uit het onderzoek blijken."