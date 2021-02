Gladheid houdt aan, ook morgen hele dag opletten

Ook vannacht en morgen moeten weggebruikers rekening houden met gladheid. Vooral boven de grote rivieren kan het verraderlijk glad zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat. De gladheid ontstaat door (natte) sneeuw en ijzel en doordat natte weggedeelten opvriezen.

De problemen kunnen de hele dag aanhouden. Voor de noordelijke helft van Nederland geldt dan code geel ('wees alert'). Rijkswaterstaat meldt dat het 546 strooiwagens klaar heeft staan om de gladheid te bestrijden.

Ook vandaag heeft een groot deel van het land te maken met gladheid. Vanochtend waren veel wegen dicht door ongelukken en in enkele provincies gold enige tijd code oranje ('wees voorbereid'), een schaal hoger dan code geel. Nog altijd kan het in het noordoosten lokaal glad zijn door ijzelrestanten of bevriezing van natte weggedeelten.

'Gladder door avondklok'

Op de brug van de A12 bij Westervoort klapten 's ochtends zeventien auto's en twee vrachtwagens op elkaar. Bij de evaluatie constateerde Rijkswaterstaat dat de avondklok een rol heeft gespeeld bij de twee kettingbotsingen. "Zout heeft verkeer nodig om in te werken, zeker bij ijzel", zegt gladheidscoördinator Jan Rients Slippens tegen Omroep Gelderland. "'s Nachts is er normaliter een klein beetje verkeer, maar nu tot 04.30 niet of nauwelijks."

In deze video legt Slippens uit waarom het zo glad was op de brug bij Westervoort: