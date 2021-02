Ondanks discussie over nepnieuws: groeiende meerderheid vertrouwt journalistiek wél

Ondanks de discussie over nepnieuws houdt een groot deel van de bevolking vertrouwen in de nieuwsverslaggeving. Dat vertrouwen is het afgelopen jaar zelfs nog gestegen. Ruim driekwart van de mensen vindt de persvrijheid en de onafhankelijke journalistiek belangrijk voor het functioneren van de democratie.

Dat blijkt uit een peiling van bureau Motivaction over vertrouwen in de journalistiek. Het onderzoek werd gedaan tussen de bestorming van het Capitool en de rellen rond de avondklok. Mogelijk door corona zijn mensen het nieuws intensiever gaan volgen.

De belangstelling voor nieuws is groot, zeggen de onderzoekers. Driekwart van de ondervraagden is geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd. Vooral ouderen (45+) vinden persvrijheid en onafhankelijke journalistiek belangrijk. Jongvolwassenen zien daarvan minder het belang in. Zij hebben gemiddeld ook minder vertrouwen in het nieuws.

Iets minder dan 10 procent zegt zeer weinig vertrouwen in het nieuws te hebben. Ook gelooft zo'n tien procent dat het coronavirus onderdeel uitmaakt van een wereldwijd complot. Vooral jongvolwassenen en mensen met weinig vertrouwen in het nieuws geloven dat.

De meeste mensen kijken nieuws op televisie of lezen het op websites. Nieuws luisteren op de radio of lezen in de krant is beduidend minder populair.

Het meest vertrouwd

Nieuws van de publieke omroep worden het meest vertrouwd. Het NOS Journaal van 20.00 uur krijgt het hoogste rapportcijfer, een 7,5. Het NOS Radio 1 Journaal, Nieuwsuur en de nieuwsbulletins op de radio krijgen een 7. Het RTL Nieuws scoort een 6,9. Het vertrouwen in sociale media als bron van nieuws is laag. Twitter en Facebook staan onderaan met een gemiddeld rapportcijfer van 4,1.

Van de nieuwsjournalisten krijgen Rob Trip en Annechien Steenhuizen het hoogste rapportcijfer, een 7,3. Zij worden gevolgd door Simone Weimans, Mariëlle Tweebeke en Peter van Zadelhoff. Paul de Leeuw (Op1) scoort het laagst, met rapportcijfer 5,5.

De resultaten van de peiling worden vanavond besproken in Het Grote Interview Theater, in een live stream met vertegenwoordigers van media, deskundigen en filosofen.