NOS-verslaggever Kees Jongkind gekozen tot Sportjournalist van 2020

De documentaire toont even gedetailleerd als indrukwekkend de fysieke en mentale worsteling die Tom Dumoulin in die dagen doormaakt en hoe Primaz Roglic een zekere Tourzege op de voorlaatste dag door de vingers ziet glippen. Ook in het buitenland kreeg de documentaire hoge waarderingscijfers.

Het betreft een oeuvreprijs voor Jongkinds werk voor het programma Andere Tijden Sport en in het bijzonder - zo meldt NSP - de NOS-reportage Code Geel over de wielerploeg van Jumbo-Visma tijdens de Tour de France.

Jongkind is sinds 1990 in dienst van NOS Sport en is als verslaggever aanwezig geweest bij vele Olympische Spelen, EK's en WK's voetbal en Tour de France's. Sinds 2003 maakt hij ook langere sportreportages, zoals voor Andere Tijden Sport.

Met zijn documentaires 'Double Davis' (over de Amerikaanse schaatser Shani Davis) en 'Diefstal urinestalen Van Gennip en Visser in doofpot gestopt' viel hij in het verleden ook al in de prijzen.

Verder gaf discuswerpster Ria Stalman in 2016 aan Jongkind toe doping te hebben gebruikt toen ze in 1984 olympisch goud won. En in 2018 ging hij met Arie Haan en Ernie Brandts terug naar Argentinië, waar ter plekke duidelijk werd dat de aanwezigheid van Oranje bij het WK van 1978 cruciaal was geweest voor de Dwaze Moeders.

Bekijk in de videocarrousel hieronder enkele bijzondere documentaires van Kees Jongkind.