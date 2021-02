Rechter verbiedt app die voor parkeercontrole waarschuwt in Amsterdam

De voorzieningenrechter heeft de app Parkeerwekker verboden in Amsterdam. In het vonnis schrijft de rechter dat de app aanzet tot "onrechtmatig gedrag", oftewel het ontduiken van parkeergeld.

Automobilisten die Parkeerwekker gebruiken hebben een dashcam in de auto, waarvan de beelden gekoppeld worden aan een platform dat beelden uitleest. Wie een bericht krijgt dat er een controleauto door de straat rijdt, heeft vijf minuten de tijd om alsnog parkeergeld te betalen en een boete te ontlopen. Klanten betalen voor zo'n pushbericht. Behalve in Amsterdam is de app ook beschikbaar in onder meer Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Delft en Leiden.

Het bedrijf achter de app zei in de zaak dat de app vooral is bedoeld om "welwillende, vergeetachtige" automobilisten te waarschuwen. De rechter ging niet mee in dat argument. "Het belang van de gemeente weegt zwaarder dan het commerciële belang", staat in het vonnis.

Vooralsnog is Amsterdam de enige gemeente die een zaak heeft aangespannen tegen de app.