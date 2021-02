Ernst Kuipers: wees voorzichtig met loslaten van coronamaatregelen

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg, begrijpt dat de basisscholen volgende week weer open gaan, maar hij waarschuwt dat andere lockdown-maatregelen niet snel moeten worden losgelaten.

"Waarschijnlijk is de impact van basisscholen op de besmettingen erg beperkt", zegt Kuipers, "maar ik ben er niet van overtuigd dat we andere maatregelen zoals de avondklok kunnen loslaten. We hebben nu vooral behoefte aan data over het beloop van de Britse variant. Daarvoor kijk ik naar het RIVM."

Volgens het RIVM draagt de avondklok wel degelijk bij aan het terugdringen van de epidemie, al is nog niet precies te zeggen hoeveel, aldus Kuipers.

Veel besmettelijker

Hij wijst erop dat we in een onzekere periode zitten met twee pandemieën naast elkaar: het klassieke coronavirus en een Britse variant die snel de overhand krijgt. "We moeten ons niet in de luren laten leggen doordat het aantal besmettingen nu zo laag is. Die nieuwe variant komt snel opzetten, hij is met een R-waarde van boven de 1 veel besmettelijker en dan heb je zeker maatregelen nodig".

Kuipers denkt dat de huidige daling van het aantal covidpatienten doorzet tot volgende week, maar dat er "een gerede kans" is dat het weer gaat stijgen tot half maart.

Niet-covidzorg

Kuipers ging ook in op het pleidooi van vier intensivisten om breder te kijken dan alleen de belasting van de IC-afdelingen. Zij bepleiten meer aandacht voor de niet-covidzorg. Kuipers daarover: "We kijken niet alleen naar covid, maar naar de hele zorgketen. Ook voor andere zorg is capaciteit nodig en als we nu maatregelen zouden loslaten leidt dat hoe dan ook tot meer besmettingen en ziekenhuisopnames. Die stijging kan fenomenaal zijn."

Hij is het ermee eens dat voor elke individuele patiënt de afweging wordt gemaakt of opname op de IC zinnig is: "Dat is goed, maar loslaten van tal van maatregelen moeten we nu niet doen."