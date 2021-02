Mogelijk veel meer 'zwarte lijsten' en dus meer compensatie bij Belastingdienst

Belastingdienst - ANP

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën sluit niet uit dat de overheid nog veel gedupeerden moet compenseren dan alleen die van de toeslagenaffaire. Dat zei hij maandagmiddag in de Tweede Kamer. Ook bij de inkomstenbelasting werden zwarte lijsten gehanteerd waardoor mensen veel te hard werden aangepakt, erkende hij. Vorige week schreef hij al dat iedereen die op zo'n zwarte lijst is gekomen de komende maanden geïnformeerd wordt. Vijlbrief deed zijn uitspraken in een lang debat, waarin de Kamer opnieuw grote zorgen uitte over de handelwijze van de Belastingdienst. Volgens de Kamer moet er veel meer inzicht komen in de werkwijze van de Belastingdienst. Hoe werken de algoritmes waardoor mensen in vakjes worden ingedeeld? Hoe ontstaan die zwarte lijsten? En waarom duurt het steeds zo lang voordat de Kamer over zaken wordt geïnformeerd?

De toeslagenaffaire Het kabinet stapte drie weken geleden op vanwege de affaire, waarbij duizenden ouders onterecht als fraudeurs werden bestempeld. Uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw bleek vorig jaar dat de Belastingdienst jarenlang met een geheim systeem werkte om fraude te registreren: de zogeheten Fraude Signaleringsvoorziening. Burgers die van fouten werden verdacht, werden geregistreerd, zonder dat ze op de hoogte werden gesteld. Een onderzoekscommissie oordeelde uiteindelijk snoeihard over het optreden van zowel de overheid als het rechtssysteem en sprak van "ongekend onrecht" dat ouders is aangedaan.

Vijlbrief meldde vorige week al in een brief dat niet alleen bij de dienst Toeslagen maar ook bij de inkomstenbelasting mensen jarenlang te makkelijk het stempel van fraudeur kregen opgeplakt. Ze kwamen al bij het minste vermoeden van fraude in een speciaal systeem, maar wisten dat zelf niet. Bij een belasting-of toeslagenschuld van meer dan 10.000 euro kregen ze bovendien geen betalingsregeling of schuldhulpverlening meer.

Quote Er is een jaar verloren gegaan, ik vind dat echt niet kunnen Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid