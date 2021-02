Kamerleden willen opheldering over 'telefoontje' in zaak Poch

"Feit blijft dat iedere poging tot beïnvloeding van een strafzaak, en zeker namens het Koninklijk Huis, onbestaanbaar is", zegt Sjoerdsma. Hij wil dat premier Rutte morgen uitleg komt geven in de Tweede Kamer.

Poch werd verdacht van deelname aan dodenvluchten in opdracht van de Argentijnse junta. De zaak zou volgens de vrouw die belde "pijnlijk" zijn voor prinses Máxima, wier vader minister was in diezelfde militaire regering. Opmerkelijk is dat in 2007 de strafzaak nog in een beginstadium was en er nog weinig mensen van op de hoogte waren.

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 wil vooral opheldering over het telefoontje dat in 2007 binnenkwam bij een officier van justitie die bij de zaak betrokken was. Een vrouw, die zei van het Kabinet van Koningin te zijn, zou daarin geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op de zaak.

Kamerleden van D66 en SP nemen niet zomaar genoegen met het rapport van de commissie Magchielse over de zaak-Julio Poch. De commissie concludeerde vandaag dat er geen sprake is geweest van onrechtmatig handelen door de Nederlandse overheid in de strafzaak tegen de Transavia-piloot.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet vanmiddag weten dat er geen interventiepoging is geweest door of namens het Koninklijk Huis. Het is voorgelegd aan medewerkers uit die tijd, maar ook aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. "Allen hebben aangegeven dat hen niets bijstaat van een dergelijke interventiepoging", stelt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook is er in databases, gespreksnotities en agenda's uit de periode 2001-2011 niets gevonden.

Sjoerdsma wil dat alle gespreksverslagen en telefoonlijsten nog eens nageplozen worden, "om zeker te weten dat dit telefoontje niet heeft plaatsgevonden, zoals sommige mensen beweren. Als het wel heeft plaatsgevonden, zijn we ver van huis."

Ook SP'er Michiel van Nispen vindt de passage in het rapport "bijzonder opvallend". Hij constateert dat na het telefoontje het onderzoek in de zaak-Poch gefrustreerd lijkt te zijn.

Onderste steen nog niet boven

Hij denkt sowieso dat de onderste steen in deze affaire nog steeds niet boven is. Van Nispen is verontwaardigd over de conclusie van Magchielse dat de overheid geen blaam treft. "Er heeft een verkapte uitlevering plaatsgevonden waardoor Poch jarenlang onschuldig vast heeft gezeten. Er is jarenlang over gelogen tegen de Kamer."

Ook met de conclusie dat er geen sprake is geweest van politieke beïnvloeding, bijvoorbeeld door toenmalig minister Hirsch Ballin, is hij het niet eens. "Ik zie dat echt anders." Van Nispen wil zo snel mogelijk een debat over de kwestie.