Basisscholen open, maar middelbare scholen nog dicht: 'Onwenselijk en onverantwoord'

Gisteren was de kogel door de kerk: basisscholen mogen vanaf 8 februari weer open. Minister Slob van Onderwijs noemde dat "goed nieuws voor kinderen". Maar voor middelbare scholieren is er nog geen perspectief. Voor die groep is nog onduidelijk wanneer zij weer in de fysieke klaslokalen mogen plaatsnemen.

En dat leidt tot zorgen bij leerlingen en hun ouders, maar ook bij experts. De VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, noemt het in een reactie aan NOS "onwenselijk en onverantwoord" om middelbare scholieren nog langer thuis te houden. Morgen neemt het kabinet naar alle verwachting een beslissing over de coronamaatregelen op middelbare scholen.

Toename eetstoornissen en zelfmoordgedachten

Door de coronacrisis lopen meer jongeren tegen problemen aan. De Kindertelefoon zag dit terug in een stijgend aantal telefoontjes van 16 en 17-jarigen: dat ging van 19 procent vorig jaar naar 26 procent tijdens de tweede lockdown.

Precieze cijfers over de gevolgen van de maatregelen van de huidige lockdown ontbreken: het is nog te vroeg om die balans op te maken. Maar van de vorige lockdown weten we dat het sluiten van de scholen leidde tot meer verslavingsproblemen, verveling, angst en agressie bij jongeren. In het voorjaar was zelfs een verdubbeling van de angstklachten onder tieners te zien.

Volgens jeugdpsychiater Arne Popma is er geen reden om aan te nemen dat dat nu anders is. In de jeugd-ggz zijn de eerste tekenen aan de wand al zichtbaar.

Zo maakten verschillende jeugdhulporganisaties vorige week bekend een toename te zien van eetstoornissen en suïcidale klachten. Hoewel jeugdhulpaanbieders niet specificeerden om welke leeftijdscategorie het ging, is het volgens Popma logisch dat ook tieners bij die getroffen groep horen.

Mentaal ontregeld

"Als mens heb je de meeste kans om in de pubertijd mentaal te ontregelen", zegt Popma. De piek zit volgens hem rond de 16 jaar: dat is doorgaans de leeftijd waarop men voor het eerst last van psychische klachten krijgt. Maar ook wie die rond die leeftijd geen psychische problemen ontwikkelt, is kwetsbaar.

"De pubertijd is de periode waarin sociale isolatie het meest ingrijpt op de ontwikkeling. Je kijkt het voorbeeld niet meer bij je ouders af, maar bij leeftijdsgenoten", stelt Popma. En die ontwikkeling wordt door het wegblijven van school ontregeld.

De jeugdpsychiater erkent dat sommige tieners het juist heerlijk vinden thuis. Volgens hem gaat het dan om een groep van "een paar procent". Een groter deel vindt het thuiszitten vervelend, maar redt zich wel. "Maar tientallen procenten krijgen dusdanige problemen dat ze hulp nodig hebben. Praten met ouders en vrienden via beeldbellen is niet meer genoeg."