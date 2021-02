Timman looft opvolger: 'We hebben er een schaker bij voor de wereldtop'

Heel blij is-ie. Ondanks het feit dat hij sinds zondagavond niet meer geldt als de laatste Nederlandse winnaar van het prestigieuze Tata Steel-toernooi: schaakgrootmeester Jan Timman. Hij is zijn eretitel kwijt aan Jorden van Foreest. Maar treuren doet hij niet. "Dat is helemaal niet erg, want het is goed voor het schaken in ons land", vertelt Timman een dag na de zege van Van Foreest in Wijk aan Zee.

De 69-jarige Timman, die het toernooi in 1985 op zijn naam schreef, speelt zelf al jaren niet meer op het hoogste niveau. Toch volgt hij de sport nog op de voet. "Ik heb alles gekeken. Dat de 21-jarige Van Foreest won is verrassend, en een heel gelukkige omstandigheid. Het betekent dat we iemand erbij hebben voor de wereldtop."

Ook voormalig wereldkampioen Garri Kasparov is vol lof over de zege van Van Foreest. "De tijd dat Nederlandse spelers als makkelijk doelwit werden gezien, is voorbij", twitterde hij: