'Leger Myanmar voelt zich bedreigd door populariteit Aung San Suu Kyi'

De moderne geschiedenis van Myanmar is het verhaal van generaals. Generaal Aung San won de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië; generaal Ne Win pleegde in 1962 een staatsgreep; generaal Than Shwe bracht tien jaar terug voorzichtig de democratie; en nu de generaals die vannacht opnieuw een staatsgreep pleegden. De komende tijd zal blijken of deze coup een nieuw hoofdstuk betekent in dat verhaal, of dat er inmiddels genoeg is veranderd in het land om er juist een einde aan te maken. Het was in ieder geval de afgelopen dagen al duidelijk dat een nieuwe staatsgreep een reële optie was voor het leger. "We zeggen niet dat we de macht zullen grijpen. En we zeggen ook niet van niet", zei een woordvoerder in aanloop naar de installatie van het nieuwe parlement, die vandaag had moeten plaatsvinden. "In het begin hield men het nog op de gebruikelijke intimidatie van het leger, maar de afgelopen week werd men ongeruster", zegt journalist Minka Nijhuis, die het land vaak bezocht. "Ik heb vannacht nog gemaild met mensen, met wie ik nu geen contact meer krijg. Opgepakt of ondergedoken."

Opmaat tot de staatsgreep waren de verkiezingen van afgelopen november. De eclatante overwinning van Aung San Suu Kyi's NLD was een blamage voor de militairen. Ze hielden nauwelijks meer parlementszetels over dan die ze in de grondwet voor zichzelf hadden veiliggesteld. Weg was het vijgenblad van legitimiteit waarmee het leger invloed wilde houden in de democratie. Blijkbaar was dat voldoende om een streep te zetten door de voorzichtige hervormingen van de afgelopen tien jaar. "De monsterzege van de NLD is hen rauw op het dak gevallen", zegt Myanmar-kenner Ole Chavannes. "Ze vonden Aung San Suu Kyi door haar enorme populariteit misschien toch te machtig worden." Militaire dictatuur Junta's zijn niets nieuws in Myanmar. Van 1962 tot 1988 leidde dictator Ne Win het land met harde hand. Een welvarend, kosmopolitisch land veranderde in een xenofobische internationale paria, geplaagd door sancties. De militairen die Ne Win aan de kant schoven, waren verbijsterd toen bij verkiezingen in 1990 Aung San Suu Kyi als winnaar uit de bus kwam. De uitslag werd genegeerd, de politica verdween in jarenlang huisarrest en de militaire dictatuur bleef.