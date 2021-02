De Jonge: mogelijke dubbeltellingen vaccinaties verder onderzoeken

Minister de Jonge van Volksgezondheid sluit niet uit dat er bij de geregistreerde vaccinaties dubbeltellingen zitten. Hij wil samen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) uitzoeken hoe het nu precies zit.

Gisteren kwam het ministerie van VWS ineens met een veel hogere schatting van het aantal vaccinaties op het coronadashboard. Daar stond dat er naar schatting 346.790 prikken tegen het coronavirus gezet waren, terwijl een dag ervoor nog 226.298 prikken werden gemeld.

Volgens het ministerie komt het door een nieuwe manier waarop het aantal vaccinaties wordt becijferd. "Het duurt even voordat een prik is geregistreerd. Wij kijken nu naar hoeveel vaccins daadwerkelijk zijn uitgereden en nemen daar een x-percentage van per dag", aldus minister De Jonge.

Gisteren zei VWS ook dat de cijfers vaak niet compleet waren doordat veel huisartsen, ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg de cijfers vaak pas later doorgeven. Er zou daarom sprake zijn van onderrapportage.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei dat die lezing van het ministerie "apert onjuist" is. Het netwerk heeft vanaf 6 januari dagelijks de vaccinatiecijfers gerapporteerd, aldus een woordvoerder.

"Ik ken het LNAZ als een degelijke club. Als zij zeggen dat er iets niet klopt zou dat zomaar kunnen", zegt minister De Jonge in een reactie vandaag. De minister vindt het nodig dat er elke dag een actuele dag-stand is.

De Jonge zegt dat er naar gekeken wordt en dat de cijfers zo nodig hersteld zullen worden: