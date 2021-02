Overlijden 90-plusser na vaccinatie onderzocht, geen verband met prik vermoed

Er is in Nederland iemand overleden na een prik met het BioNTech/Pfizer-vaccin, meldt het bijwerkingencentrum Lareb. Het gaat om een kwetsbare 90-plusser met onderliggende gezondheidsproblemen. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar waarschijnlijk komt het niet door de prik.

"Deze persoon had ook hartfalen", vertelt directeur van Lareb Agnes Kant. "Dus een andere oorzaak dan vaccinatie ligt voor de hand, maar we onderzoeken de melding nog nader." Hoelang na vaccinatie de 90-plusser is overleden, is nog niet duidelijk. Daar moet Lareb nog navraag naar doen.

Dat er iemand na vaccinatie overlijdt is niet onverwacht volgens Kant, want kwetsbare oude mensen hebben al een groot risico om te overlijden. Wekelijks overlijden er volgens cijfers van het CBS zo'n 750 verpleeghuisbewoners Door corona zijn er in 2020 gemiddeld meer bewoners overleden.

Het is standaard procedure om vermoede bijwerkingen te melden bij het bijwerkingencentrum, zodat dit kan onderzoeken of het iets te maken heeft met het vaccin.

Om te laten zien hoe precair de situatie kan zijn van deze ouderen, wil Kant haar persoonlijke ervaring delen. Haar moeder overleed in de week dat ze een uitnodiging voor vaccinatie ontving. "Ze heeft het vaccin niet gekregen, maar het had ook net anders kunnen lopen."

Geen veiligheidsrisico

Naar aanleiding van 33 sterfgevallen in verpleeghuizen in Noorwegen, startte het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC, onderdeel van het Europees Medicijnagentschap (EMA), een onderzoek naar de veiligheid van het Pfizer-vaccin bij 65-plussers.

Vorige week lieten ze weten dat ze geen veiligheidsrisico zagen bij kwetsbare, oude mensen. De meeste overleden mensen hadden andere ziektes en het is volgens het EMA aannemelijk dat ze daaraan zijn overleden.

Volgens de Noorse gezondheidsautoriteit Folkehelseinstituttet is niet uit te sluiten dat de bijwerkingen van vaccinatie de gezondheidsproblemen bij een deel van de ouderen hebben verergerd. Sommigen hadden last van koorts, misselijkheid en braken.

Andere bijwerkingen

Sinds de eerste vaccinatie op 6 januari zijn er 1763 meldingen bekeken bij Lareb. Veruit de meeste gingen over het Pfizer-vaccin. Tot nu toe zijn er zo'n 250.000 prikken gemeld in Nederland.

De meldingen gaan voornamelijk over spierpijn, hoofdpijn, pijn op de prikplek en vermoeidheid. Twaalf mensen hadden een heftige allergische reactie. "Die zijn na een vaccinatie zeldzaam," zegt Kant, "maar niet uit te sluiten."