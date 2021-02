Van der Poel worstelt met Tourdeelname: 'Overweeg eerder uit te stappen'

Een dag na zijn vierde wereldtitel veldrijden, die thuis werd gevierd met pizza en wijn, kijkt Mathieu van der Poel alvast vooruit naar komende zomer. "Als iemand tegen mij zegt dat ik meer kans heb om op de Spelen te winnen als ik de Tour niet rijd, dan zou ik liever de Tour niet doen."

Van der Poel stak eind vorig jaar al niet onder stoelen of banken dat een combinatie van de Tour en de Spelen een moeilijke puzzel zou worden, maar de renner van Alpecin-Fenix zal de Ronde van Frankrijk, waar hij gewoon aan de start zal staan, niet met tegenzin rijden. "Dat is wat veel gezegd, ik snap ook wel het belang", zei hij in een online persconferentie.

Geen straf

Zijn ploeg, die dit jaar debuteert in de Tour, hecht veel waarde aan de aanwezigheid van 'uithangbord' Van der Poel. "Uiteindelijk betalen zij mijn loon en af en toe wat water bij de wijn doen, is niet slecht", erkent de 26-jarige Nederlander, die zowel op de weg als in het veldrijden en het mountainbiken actief is. "Ik krijg al veel vrijheid en privileges, omdat ik drie disciplines mag combineren. En het is ook niet zo dat het een straf is om de Tour te rijden."

Of Van der Poel de Tour ook uit zal rijden, is nog maar de vraag. "In eerste instantie was het wel het plan om de Tour volledig uit te rijden, maar als ik dan de kans riskeer dat ik niet super ben op de Spelen, dan overweeg ik om er vroeger uit te stappen."

Voorbereiding op de mountainbike

De Ronde van Frankrijk finisht dit jaar op 18 juli en de olympische mountainbikewedstrijd, waar Van der Poel goud wil pakken, staat voor 26 juli op het programma in Tokio.

"In voorbereiding op de Tour zal ik een aantal wereldbekers op de mountainbike rijden en ik plan een langer trainingskamp op de mountainbike", legt Van der Poel uit, die het geen probleem vindt dat hij minder kilometers op de weg in de benen heeft als de Tour van start gaat. "Het wisselen van de mountainbikefiets naar de racefiets gaat me goed af en ik heb de mountainbikekilometers nodig om in vorm te raken voor de Spelen."

Bekijk hier hoe Van der Poel zondag de wereldtitel veldrijden pakte in Oostende: