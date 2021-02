Winkels en horeca tot begin maart alleen open voor afhalen

Alle winkels, horecazaken en andere gelegenheden als bioscopen en theaters blijven tot 2 maart dicht. Wel wil het kabinet de winkels vanaf volgende week beperkt open laten gaan voor het afhalen van bestellingen. Klanten kunnen dan online of per telefoon bestellen en hun bestelling ophalen bij de winkel. De versoepeling zou ingaan op 10 februari. Maar het volledig heropenen van de winkels zit er tot begin maart niet in, zeggen Haagse bronnen.

De huidige coronamaatregelen worden dus vanaf 9 februari met drie weken verlengd. Op 23 februari wil het kabinet een besluit nemen over de periode na 2 maart. Als de besmettingscijfers daartoe aanleiding geven, kan er tussentijds via maatwerk eventueel wat versoepeld worden, benadrukken de bronnen.

Na afloop van een torentjesoverleg in Den Haag wilde minister De Jonge ook helemaal niet spreken van "versoepelingen". "Ook al mogen winkels vanaf 10 februari waarschijnlijk klanten wel spullen laten afhalen en gaan de basisscholen weer open, we moeten zeker niet van versoepelingen spreken", zei hij.

Dreiging derde golf

"Het gaat nog helemaal niet goed", zegt De Jonge. Hij wijst erop dat de cijfers wel gedaald lijken maar dat er onder de oppervlakte "nog altijd de dreiging van een derde golf is".

Ook over de mogelijkheid tot afhalen in meer winkels is nog geen definitief besluit genomen. Vooral de vrees voor de Britse coronavariant maakt elke mogelijke versoepeling nog onzeker. Naar verwachting hakt het kabinet morgen de knoop door.

Kledingzaken en meubelwinkels

Op dit moment is er al een aantal winkels dat open mag zijn voor afhalen. Het gaat om onder meer doe-het-zelfzaken, eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops. Hetzelfde geldt voor bibliotheken. Als het doorgaat komen daar volgende week onder meer kledingzaken, boekhandels, meubelwinkels en tuincentra bij.

Gisteren werd al bekend dat kinderopvang en basisscholen weer open kunnen en dat de avondklok, als de cijfers blijven dalen, ook stopt volgende week.

Morgen geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid weer een persconferentie.