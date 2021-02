Zeker negen doden bij aanslag op hotel in Somalië, oud-minister omgekomen

Bij een bestorming van een hotel door terroristen van terreurgroep al-Shabaab in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker negen doden gevallen, onder wie een voormalig minister van Defensie. Tien burgers raakten bij de aanslag gewond, meldden de autoriteiten van het land.

De bestorming begon gisteren met een zelfmoordaanslag via een autobom voor het Afrik Hotel. Vervolgens vielen de terroristen het gebouw binnen, waarin op dat moment politici en hooggeplaatste militairen waren. De hele nacht waren er vuurgevechten tussen de militanten en ordetroepen. In de vroege ochtend zei een politiewoordvoerder dat de aanval was beëindigd. Er zouden drie terroristen zijn doodgeschoten.

Het hotel ligt in een van de zwaarst beveiligde delen van de stad. In augustus vorig jaar vielen terroristen van al-Shabaab op soortgelijke wijze een ander hotel in Mogadishu aan. Daarbij vielen zeker zestien doden.

Oud-minister omgekomen

De Somalische premier Robles condoleerde via Twitter de nabestaanden. Daarbij maakte hij het overlijden van Mohamed Nur Galal bekend, een oud-generaal en voormalig minister van Defensie.