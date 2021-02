Slotdag transfermarkt: Pusic volgt Slot naar Feyenoord en moet weg bij AZ

In Venlo gaan ze er nog steeds vanuit dat Georgios Giakoumakis bij VVV blijft, liet technisch directeur Stan Valckx weten. Er is veel contact, maar dat is allemaal via tussenpersonen. Iets concreets is er nog niet.

Feyenoord wil na Arne Slot een volgende trainer weghalen bij AZ. Assistent Marino Pusic staat voor een overgang naar de Kuip. Pusic wil graag naar Feyenoord, waar hij volgend seizoen weer kan samenwerken met Slot. De assistent heeft vandaag een gesprek met de clubleiding van AZ.

Als opvolger van Pusic bij AZ wordt de naam van Leeroy Echteld genoemd. Hij is momenteel assistent-trainer van John Stegeman bij PEC Zwolle.

Liverpool wil Sepp van den Berg, die anderhalf jaar geleden op 17-jarige leeftijd overkwam van PEC Zwolle, graag voor een half jaar verhuren. Liverpool is op dit moment met verschillende clubs in gesprek. Er is interesse vanuit het Engelse Championship en vanuit Duitsland en Zwitserland.