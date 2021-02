Laatste uren transfermarkt: Willem II kondigt vier transfers aan, maar wie?

Keeper Nigel Bertrams heeft FC Groningen verlaten en is met onmiddellijke ingang overgestapt naar PEC Zwolle. De Groningers beschikten door de komst van Per Braiveit over vier keepers voor de eerste selectie en dat was een beetje te veel van het goede.

PEC kon een nieuwe doelman juist wel gebruiken door het plotselinge vertrek van Michael Zetterer. De Duitser werd gehuurd van Werder Bremen, maar die club haalde hem per direct terug.

Ondertussen is Groningen dicht bij een overeenkomst met het Zweedse AIK Solna over de komst van Paulos Abraham, zo meldt RTV Noord. Abraham was in 27 competitieduels voor de nummer negen in Zweden goed voor 3 doelpunten en 4 assists.

Feyenoord zou ook zijn geïnteresseerd in Abraham maar zijn afgehaakt vanwege de vraagprijs van naar verluidt 3,5 miljoen euro.