Helderste komeet in kwart eeuw te zien

De komeet Neowise is deze maand zo dicht bij de zon dat hij vanaf de aarde te zien is. Afgelopen nacht was dat voor het eerst het geval in Nederland, omdat het helder weer was.

Neowise is ongeveer tot midden augustus waar te nemen, maar niet altijd met het blote oog. "Nu is de komeet dicht bij de zon. Dan verdampt een deel en dat is goed te zien", zegt wetenschapsjournalist Govert Schilling. "De komende weken zal de komeet minder zichtbaar worden. Misschien dat je hem over twee weken alleen nog met een verrekijker kunt zien."

Deze week was het 's nachts bewolkt, maar vannacht was er een eerste goede mogelijkheid om neowise te zien. Schilling zette zijn wekker om 03.15 uur. Een geoefend oog is niet nodig, zegt hij: "Het is voor iedereen duidelijk waar je moet kijken. De komeet is net waziger dan een echte ster en je ziet het staartje natuurlijk."

Meerdere Nederlanders zagen Neowise, deze foto's kwamen binnen via NOS Ooggetuige: