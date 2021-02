Minder auto's gestolen in 2020, 'dieven lijken na avondklok direct te gaan werken'

Er werden vorig jaar 9,5 procent minder personenauto's gestolen dan in 2019. De 6434 auto's werden nagenoeg allemaal door de georganiseerde criminaliteit gestolen, zegt Hendrik Steller van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). "Gelegenheidsdiefstal komt eigenlijk helemaal niet meer voor en we zien al jaren een dalende trend."

Gestolen voertuigen tussen de 0 en 3 jaar oud verdwijnen in Nederland of gaan naar andere Europese landen en naar Afrika. Jonge Toyota's zijn volgens het LIV vooral in trek in Afrikaanse landen als Ivoorkust, Ghana en Nigeria. En Landrovers en Mazda's duiken vaak op in Oost-Europese landen.

Avondklokeffect

Oudere auto's worden vooral gestolen voor hun onderdelen. Sinds 2018 zijn ruim 3500 gestolen voertuigen in onderdelen teruggevonden bij bijvoorbeeld malafide autodemontagebedrijven en autohandelaars. "En in loodsen waar ze worden gedemonteerd, maar waar ook hennep en contant geld wordt aangetroffen. Die hoeven er van de buitenkant niet uit te zien als autobedrijf", zegt Steller.

Op de vraag of de avondklok nog effect heeft op het aantal autodiefstallen antwoordt Steller dat uit de "de eerste signalen" blijkt dat dieven zich aan de maatregel houden. "Maar zodra het 04.30 uur 's morgens is geweest, gaan ze direct aan het werk."