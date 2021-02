Zeilduo Zegers-Berkhout leeft als echtpaar naar Spelen toe: 'Je moet één worden'

De wedstrijden in de zomer en het najaar gingen niet zo voortvarend. De coach noemt het moment een "wake-up call" voor de Oranje-ploeg. "Zó goed en zó veel beter dan de rest zijn we eigenlijk niet", blikt Zielhuis terug.

"Iedereen is daar op zijn of haar manier mee omgegaan. De een is daar veel relaxter in, de ander traint keihard door", zegt Zielhuis. "Over de hele breedte van de ploeg hebben we die spanningsboog, dat momentum, niet kunnen vasthouden."

De balans opmaken is nodig, want hoe staat Nederland er eigenlijk voor? Vorig jaar rond deze tijd regende het medailles en telden we maar liefst drie wereldkampioenen op het water. Een prima koers richting de Spelen dus. En toen, we weten het: corona.

Maar Nederland is niet het enige land dat de zee, de zon en het strand van de Canarische eilanden opzoekt. "De hele wereldtop bereidt zich hier voor. Dus we kunnen goed zien hoe we ervoor staan", zegt hoofdcoach Jaap Zielhuis.

Voor zeilduo Afrodite Zegers en Lobke Berkhout was het uitstel van de Spelen een 'blessing in disguise'. Omdat de twee nog maar kort voor de Spelen van 2020 besloten bij elkaar in het bootje te stappen, in de 470-klasse, was de voorbereiding op Tokio krap. Het plotse jaar extra vanwege de coronapandemie betekende ook een jaar langer kunnen wennen aan elkaar.

"In de 470 moet je als twee personen echt één worden", zegt de ervaren Berkhout. En juist daar had het duo nu mooi de tijd voor en kwam het met een interessante oplossing. Zegers ging samen met haar hondje inwonen bij Berkhout en haar dochter. "Daardoor konden we blijven trainen met elkaar. We waren een soort echtpaar", aldus Zegers.

Ontbrekend goud

Omdat de wedstrijden en trainingen wegvielen, is het duo zich gaan verdiepen in de communicatie. "Soms moeten de woorden er op een bepaalde manier uitkomen. Geen hele zinnen, want dan wordt het een warrig verhaal", zegt Berkhout. "We zijn elkaar beter gaan begrijpen."

Zegers: "De woorden die gebruikt worden en de toon, maar ook het moment." Het duo analyseerde de communicatie tot in de puntjes en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Berkhout kijkt met vertrouwen uit naar de Spelen, die deze zomer op de rol staan.

Voor haar bovendien dé kans om die ontbrekende gouden olympische medaille aan haar indrukwekkende palmares toe te voegen. "Door dit extra jaar worden we nog stabieler. Als ik kijk naar hoe we hier nu rondvaren ten opzichte van de allerbeste teams van de wereld, dan zitten we ernaast of ervoor", concludeert de vijfvoudig wereldkampioen vastberaden.