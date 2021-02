Koeman over Messi-contract: 'Iemand die dit lekt, heeft geen toekomst hier'

De Spaanse krant El Mundo publiceerde alle details van het miljoenencontract van de 33-jarige Argentijn. Messi zou in vier jaar tijd ruim 555 miljoen euro verdienen. Barcelona ontkende in een verklaring dat het contract vanuit de club zou zijn gelekt en kondigde juridische stappen aan, maar trainer Koeman ging tijdens de persconferentie toch even in op de mogelijkheid dat de informatie via iemand binnen de club bij de krant terecht is gekomen.

Niet de overwinning van FC Barcelona op Athletic Club (2-1), zondag, was het gesprek van de dag in Spanje, maar het gelekte contract van sterspeler Lionel Messi. Ook trainer Ronald Koeman werd ernaar gevraagd in de persconferentie na de wedstrijd. "Als iemand van de club heeft besloten de informatie te lekken, denk ik niet dat die persoon nog een toekomst heeft hier."

"Als je deel uitmaakt van deze club, moet je niet alleen de club helpen, maar ook de managers en de spelers", was Koeman duidelijk. "Wat er nu in de pers is gebeurd, is gebeurd met een heel slechte intentie en is erop gericht een speler, voor wie we juist veel respect moeten hebben, te kwetsen. Een speler die veel heeft gegeven aan het Spaanse voetbal en aan deze club."

Pure winnaar

De Nederlandse trainer sprak na de wedstrijd dan ook lovende woorden over de Argentijn, die het openingsdoelpunt maakte tegen Athletic Club en volgens Koeman goed omgaat met de ophef. "Ook vandaag heeft hij laten zien dat hij een winnaar is, een pure winnaar. Hij weet als geen ander hoe hij zich op het voetbal moet focussen. Het lijdt geen twijfel dat hij erg belangrijk is voor ons."

Naar de reden van het lekken van Messi's contract is het nog gissen. "Ik begrijp het niet", aldus Koeman, die vindt dat er niet enkel aandacht moet zijn voor wat een speler verdient. "Je moet kijken naar wat Messi voor deze club heeft gedaan. Hij heeft niet alleen zijn voetbalkwaliteiten getoond hier, maar ook geholpen om deze club nog groter te maken. Hij heeft geholpen bij het winnen van titels en dat is het belangrijkste."

