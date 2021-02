Denktank Coronacrisis: 'Belangrijk dat er perspectief komt voor na de coronacrisis'

Ook al is het onduidelijk hoe lang de crisis nog zal aanhouden; toch moet er alvast nagedacht worden over hoe het leven daarna eruit zal zien, pleit Hamer. "Vergelijk het met een verbouwing waar je in zit. Op een bepaald moment heb je het idee: 'Dit gaat nooit meer over, het komt niet meer goed'. Dan moet je samen gaan zitten en plannen maken om het huis in te gaan richten. Daar krijgen mensen weer hoop van."

Er moet zo snel mogelijk een concreet herstelplan komen voor tijdens en na de coronacrisis, vindt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad. "Het is belangrijk dat er perspectief wordt geschetst", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer in het NOS Radio 1 Journaal. "We wisten van tevoren niet hoe lang dit ging duren. Het virus is grillig en we lopen achter de feiten aan. Wat dat mentaal met ons zou doen, hebben we onderschat."

Daarnaast moet perspectief geboden worden voor de toekomst en het welzijn van de maatschappij, aldus de SER. De organisatie suggereert om door middel van dialoogtafels te kijken hoe Nederland duurzaam, groen en sterk uit de crisis kan komen.

Zo moet er worden geïnvesteerd in de publieke sector, in het onderwijs in het bijzonder en in de cultuursector. Ook moet er worden nagedacht over hoe groepen die extra hard geraakt zijn zoals jongeren en vrouwen extra gesteund kunnen worden.

'Hopen op brede discussie'

"Het kabinet is druk met het managen van de crisis, maar er zijn ook ministers die zich met de lange termijn bezighouden", zegt Hamer. "We kijken niet alleen naar boven, maar ook naar onszelf. We hopen op brede discussie in de samenleving. Zodat, als het kan, we de crisis uitkomen op een manier waarvan we zeggen: 'we komen er beter uit dan dat we er in gingen.'"