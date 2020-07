Politie geeft beelden vrij van kettingrover Utrecht en Het Gooi

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de man die ervan wordt verdacht in korte tijd veertien oudere vrouwen te hebben beroofd van een ketting. De man sloeg op straat toe, telkens op een andere plek in Utrecht en Het Gooi. Alle slachtoffers zijn 65-plus, de meeste 80-plus. Door het geweld waarmee de man de sieraden pakt, bezeren de vrouwen hun nek en lopen ze blauwe plekken op, zegt de politie. In tenminste een geval kwam een vrouw bij de roof ten val.

De bewakingsbeelden zijn nu getoond in het opsporingsprogramma van de politie op RTV Utrecht. Te zien is hoe de man op 27 juni op de Looydijk in De Bilt een vrouw van achteren benadert en berooft van haar ketting. Op andere beelden is hij te zien in Bunschoten, als hij op 24 juni vlak voor en vlak na een beroving langs een winkel loopt.

De eerste keer dat de kettingrover toesloeg was in Leusden. Hij was ook actief in Driebergen, Hoevelaken, Huizen en Zeist. Ook beroofde hij vrouwen in onder meer Bussum, Eemnes, Hilversum, Baarn, Soest en Breukelen.

"De recherche wil hem zo snel mogelijk oppakken, voordat mensen ernstig gewond raken", zei een politiewoordvoerder eerder.