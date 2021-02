Lockdown Israël opnieuw verlengd • Zweedse helemaal alleen naar filmfestival

De rijksrecherche gaat onderzoek doen naar een lek binnen het Outbreak Management Team (OMT). Dat zegt onderwijsminister Slob in het programma Op1. Dit weekend lekte het advies van het OMT over het heropenen van de scholen vroegtijdig uit. Pas vandaag was er een Catshuisberaad over en werd dat advies overgenomen door het kabinet.

"We willen gewoon weten wie dit gedaan heeft en we willen dat er opgetreden kan worden. Ik ben blij dat minister Grapperhaus van Justitie er de rijksrecherche op zet", zegt Slob.