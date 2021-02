Laagste aantal nieuwe besmettingen sinds eind september • 11.000 avondklokboetes in week

Vier IC-artsen deden dit weekend in de NRC een oproep tot versoepeling van de maatregelen. "De zware coronamaatregelen wegen niet meer op tegen de gezondheidswinst die ziekenhuizen boeken", schrijven ze in het opiniestuk. Ze stellen dat we dan moeten accepteren dat er meer mensen aan corona zullen overlijden.

De vier vinden dat de focus verlegd moet worden van het bestrijden van de ziekte naar de algemene gezondheid van de maatschappij. "We willen zeker niet alle maatregelen afschaffen", zegt intensivist Hugo Touw in het NOS Radio 1 Journaal. "De crisis duurt nu zo lang, dat we ook moeten kijken naar de negatieve impact van de maatregelen op de gezondheid van mensen. Door de maatregelen is er meer armoede, kinderen lopen achterstanden op in het onderwijs, dat voelen wij ook", zegt hij. "Daarom moeten we breder kijken dan alleen binnen de muren van de IC."

De intensivisten pleiten onder meer voor heropening van de scholen en voor het sporten in kleine groepjes. "Het is een ingewikkelde keuze, maar we dragen iets aan waarvan wij vinden waar we over moeten praten. Het is nu nog een taboe. We willen het liefst iedereen die ziek is helpen, maar terwijl we dat doen is er een grote groep die daar hinder van ondervindt. Het heeft een keerzijde en die weegt steeds zwaarder."

Oproep uit IC-hoek: 'Versoepel aantal maatregelen, accepteer meer overlijdens'