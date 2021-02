17.550 dubbeltellingen weg uit vaccinatiedashboard • Gedetineerden EBI in quarantaine

De eerste vaccins zijn in Zuid-Afrika aangekomen. Het gaat om een levering van een miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin door het Serum Instituut in India. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa stond in de regen op de landingsbaan in Johannesburg om de levering persoonlijk te ontvangen.

Hij kon goed nieuws gebruiken, want er is de afgelopen maanden veel kritiek geweest op de vaccinatiestrategie van Zuid-Afrika. Wetenschappers en artsen klagen dat het land veel te laat is gaan onderhandelen om vaccins veilig te stellen. Er zijn grote zorgen dat Zuid-Afrika de eerste prik nog niet heeft gezet. Het land is het hardste geraakt van het continent. De eerste prik wordt binnen twee weken verwacht, nadat er lokaal nog testen en papierwerk zijn gedaan.

Er worden ook vraagtekens gezet bij de prijs van deze eerste levering; het zou Zuid-Afrika twee keer zoveel kosten als de Europese Unie. President Ramaphosa windt zich op over de grote concurrentie om vaccins op de wereldmarkt, waardoor prijzen omhoog gaan en armere landen achterblijven.

Volgende maand worden er nog een half miljoen AstraZeneca vaccins verwacht. Dat is een druppel op een gloeiende plaat voor een groot land als Zuid-Afrika met zestig miljoen inwoners. Er zijn naar schatting alleen al 1,25 miljoen zorgmedewerkers die eerst geprikt moeten worden. Maar de regering zegt dat er nog tientallen miljoenen doses van verschillende vaccins aankomen. Wanneer precies, is nog niet duidelijk, en daardoor zwelt de kritiek verder aan over het gebrek aan transparantie.