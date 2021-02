Ondanks lockdown daalde schuld Rijksoverheid het laatste kwartaal van 2020

De eerste drie kwartalen van 2020 nam de schuld van de Rijksoverheid fors toe. Maar de laatste drie maanden van vorig jaar daalde die juist weer iets. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De laatste maanden gaf de Rijksoverheid wel meer geld uit, maar volgens CBS-econoom Frank Notten financierde de overheid dit waarschijnlijk met eigen middelen. "Aan het begin van de coronacrisis heeft de overheid flink wat geld geleend voor de steunpakketten. Maar niet al dat geld is toen gebruikt en daarom heeft de overheid aan het einde van het jaar geen nieuwe leningen hoeven af te sluiten."

Uitgestelde belastingen

Een andere meevaller is dat sommige bedrijven vanaf augustus uitgestelde belastingen weer zijn gaan betalen. Zij konden in de eerste maanden van de coronacrisis uitstel krijgen. In augustus betaalden ze niet alleen hun reguliere belastingen, maar sommige dus ook het uitgestelde belastinggeld.

De coronacrisis heeft grote impact gehad op de rijksoverheidsschuld. Afgelopen jaar gaf de Rijksoverheid ruim 39 miljard euro meer uit dan in 2019. Daarvan is zo'n 24 miljard gebruikt voor de coronasteunmaatregelen. Daarnaast had de overheid ook minder inkomsten doordat bedrijven uitstel konden aanvragen voor het betalen van de belastingen.

In totaal liep de rijksoverheidsschuld met zo'n 42 miljard euro op tot 379 miljard euro. Deze schuld ging in 2008 voor het laatst zo hard omhoog. "Toen steeg de rijksoverheidsschuld wel harder. Bovendien bleef die in de jaren daarna ook stijgen door de financiële crisis", zegt Notten. De huidige schuld zit dan ook nog onder het hoogtepunt van 2015. Toen bedroeg deze zo'n 400 miljard euro.