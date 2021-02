Na de wereldbeker gaat het vizier op de WK: 'Hoop er schepje bovenop te doen’

Patrick Roest - ANP

Oppermachtig zijn ze, richting de WK afstanden. Femke Kok scoort op de 500 meter vier uit vier, Thomas Krol maakt keer op keer indruk op de 1.000 en 1.500 meter. En op de vijf kilometer verlegt Patrick Roest een grens door in Heerenveen tweemaal fors onder zijn oude baanrecord te duiken. Dat belooft wat voor het slotstuk en belangrijkste schaatstoernooi van de winter: de WK afstanden over twee weken (11 tot en met 14 februari) in Thialf. Eerste wereldkampioene op de 500 meter? Kok kan daar de eerste Nederlandse wereldkampioene op de 500 meter worden in de historie van de WK, die sinds 1996 worden gehouden. Ze is pas 20 jaar, maar twee wereldbekerweekeinden op rij is ze onverslaanbaar gebleken en een verbetering van het Nederlands record komt steeds dichterbij. Met elke overwinning nemen ook de verwachtingen toe. "Ik probeer er zo goed mogelijk mee om te gaan, maar het is lastig", erkent Kok. "Heel veel mensen verwachten dat ik elke keer wel win, maar zo makkelijk is dat niet. Het is heel moeilijk." Bekijk hieronder de reactie en de twee zeges van Femke Kok van afgelopen weekeinde.

Zo dominant als Kok was op de 500 meter, zo heerste de Amerikaanse Brittany Bowe in de wereldbeker op de 1.000 en 1.500 meter. Vier keer stond ze aan de start, vier keer won ze. Jutta Leerdam, de regerend wereldkampioene op de kilometer en de Europees kampioene sprint, staat voor een uitdaging. Dik en paars Niet in de laatste plaats omdat Leerdam kampt met een blessure aan haar voet, opgelopen door een "klein ongelukje" in het hotel. "Ik liep naar een tafel en keek vooruit, maar er lag een krat die ik niet zag. Ik stapte erin en mijn voet draaide. Ik dacht eerst: het gaat wel. Maar het werd dik en paars."

Leerdam: 'Mijn voet werd dik en paars, maar ik kan gelukkig weer schaatsen' - NOS

Leerdam bleek haar voet gekneusd te hebben, maar kon met een ietwat dikke voet zondag de training hervatten. "Ik ga er alles aan doen om te zorgen dat het zo snel mogelijk herstelt. En zo niet, dan ga ik nog steeds rijden, maar met pijn. Ik heb niet het hele jaar zo hard getraind en alles ervoor gelaten om dit nu invloed te laten hebben." Een wereldbeker overslaan komt Leerdam niet eens zo heel slecht uit, ook al is reden waarom verre van ideaal. "Ik rijd heel veel wedstrijden. Ergens dacht ik: ik moet een beetje rustig aan doen dit weekeinde. Iedereen zei al: misschien is dit wel een teken zodat je even een beetje geremd word." 'Geleerd van vorig jaar' Zo veel rijden en zo veel winnen voorafgaand aan de WK afstanden dat het op die WK niet meer lukt. Leerdam wil het voorkomen, Patrick Roest is het al twee jaar op rij overkomen. Hij heerst doorgaans op de lange afstanden, maar pakte nog nooit individueel WK-goud. Het was voor hem de reden om dit weekeinde de ploegenachtervolging over te slaan. "Vorig jaar heb ik soms te veel gereden, waardoor ik in de loop van de wedstrijden moe werd. Daar heb ik van geleerd. Ik wilde een lekker gevoel krijgen, lekker racen en op de WK uithalen." Bekijk hieronder de reactie en de zege van Patrick Roest op de vijf kilometer.

Dat lekkere gevoel moet Roest haast wel hebben, want een week na zijn fabelachtige baanrecord van 6.05.14 snelde hij zondag weer naar een toptijd op de vijf kilometer: 6.05,95. "Ik voel me nog niet honderd procent en heb er alle vertrouwen in dat het nog beter kan." Van der Poel uitdager Roest Roest zal misschien wel moeten, want na Sverre Lunde Pedersen in 2019 en Ted-Jan Bloemen in 2020 wil de Zweed Nils van der Poel de derde zijn die Roest van de wereldtitel op de vijf kilometer houdt. Van der Poel imponeerde bij de EK allround op de tien kilometer, maar moest zijn ticket voor de tien kilometer op de WK nog verdienen. Hij moest onder de 6.09,21 van de Noor Hallgair Engebraten duiken en slaagde daar feilloos in. Met zijn 6.08,39, de vierde tijd ooit in Thialf, is Van der Poel direct een kanshebber voor de WK-titel.

Van der Poel: 'Voor mij is de vijf kilometer niet meer dan een halve tien kilometer' - NOS