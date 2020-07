Verstappen op plek twee na natte kwalificatie, pole voor Hamilton

Max Verstappen start zondag vanaf plek twee tijdens de Grand Prix van Steiermark. Op de Red Bull Ring moest hij alleen Lewis Hamilton voor laten gaan. Carlos Sainz zette de derde tijd neer.

Na het schrappen van de derde vrije training wegens de slechte weersomstandigheden, kon de kwalificatie na wat uitstel uiteindelijk toch verreden worden.

Verstappen en Red Bull kwamen moeiteloos door de eerste twee kwalificatierondes, in tegenstelling tot Ferrari.

Problemen Ferrari

In de tweede sessie waren er, net als vorige week, problemen bij de Italiaanse renstal. Dit keer viel Charles Leclerc net buiten de boot en zette Sebastian Vettel de tiende tijd neer.

De beslissingen vielen in de derde sessie en daarin bleek Hamilton oppermachtig. Verstappen deed nog wel een poging, maar glibberde in zijn laatste rondje bijna van de baan. Hij gaf 1,216 toe op de wereldkampioen.

"Ik ben tevreden met de tweede tijd", liet Verstappen weten. "Het was erg lastig vanwege het slechte zicht. De auto voelt beter aan dan vorige week. Ik kijk uit naar morgen."

"Het was heel 'tricky', in de laatste sessie begon het nog harder te regenen", zei Verstappen. "Zelfs als je zes seconden achter je voorganger zat, was het nog moeilijk om de remzones te zien. Er was zoveel aquaplaning. Maar goed, dat gold voor iedereen, we moesten daar mee 'dealen'. Plek twee is nog steeds heel goed. Ik denk dat mijn laatste rondje ook niet goed genoeg was geweest om Hamilton te verslaan."

De GP van Steiermark is de tweede race van het seizoen. Vorige week werd het uitgestelde seizoen geopend op dezelfde baan. Valtteri Bottas won die race, Verstappen moest de strijd in ronde elf staken wegens technische problemen.