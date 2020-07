Hevige regenval zorgt voor schrappen derde vrije training GP Steiermark

Door hevige regenval in Oostenrijk gaat de derde vrije training van de Grand Prix van Steiermark zaterdag niet door. Er is nog geen besluit genomen over de kwalificatie, die om 15.00 uur gepland staat.

De GP van Steiermark is de tweede race van het seizoen. Vorige week werd het uitgestelde seizoen geopend op dezelfde baan. Valtteri Bottas won die race, Max Verstappen moest de strijd in ronde elf staken wegens technische problemen.