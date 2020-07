Derde vrije training GP Steiermark geschrapt, kwalificatie alsnog gestart

Door hevige regenval in Oostenrijk is de derde vrije training van de Grand Prix van Steiermark zaterdag geschrapt. De kwalificatie werd een aantal keer uitgesteld vanwege de weersomstandigheden, maar is om 15.46 uur alsnog van start gegaan.

De GP van Steiermark is de tweede race van het seizoen. Vorige week werd het uitgestelde seizoen geopend op dezelfde baan. Valtteri Bottas won die race, Max Verstappen moest de strijd in ronde elf staken wegens technische problemen.