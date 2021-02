Waarom Dumfries nog in titel PSV gelooft: 'Belasting speelt ook rol'

Conclusie na de zware januarimaand is dat PSV in zes eredivisieduels acht punten heeft verspeeld en de achterstand van de Eindhovenaren op lijstaanvoerder Ajax liefst zeven punten bedraagt. En dat terwijl de selectie vooraf juist in staat werd geacht de Amsterdammers vooral op basis van fitheid van de eerste plek te verdringen.

"AZ thuis was niet voldoende en dit ook niet", baalt aanvoerder Denzel Dumfries zondag na de nederlaag tegen Feyenoord. In het uitduel met Ajax leidde een voorsprong van 2-0 uiteindelijk tot een gelijkspel.

"Het is een zwaar seizoen", benadrukt Dumfries nog maar eens. En juist daaraan klampt hij zich nu vast, want dat geldt natuurlijk ook voor Ajax met de vele duels die elkaar in kort tijdsbestek volgen.

'Nog lang niet beslist'

"Einde titelrace? Nee, dat wil ik niet zo zeggen", zegt de rechtsback vol overtuiging, in de wetenschap dat de rivaal uit Amsterdam ook in februari nog een aantal zware wedstrijden wacht. "De belasting speelt ook een rol. Het is nog lang niet beslist."

